Termoli: si riunisce il consiglio comunale, c’è l’atto di indirizzo per il raddoppio ferroviario

E’ stato convocato per il 27 febbraio alle 17,30 il consiglio comunale di Termoli. Sette i punti all’ordine del giorno tra cui il più importante c’è l’atto di indirizzo programmatico sul raddoppio ferroviario Termoli-Lesina. Si discuterà anche di una variante al Piano regolatore e del nuovo mercato rionale di via Montecarlo. Tra le proposte c’è anche quella di revocare l’ordinanza del senso unico in via Mascilongo.