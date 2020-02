Niente basket nazionale nel weekend, il futsal si ferma solo nelle zone dell’emergenza

Dopo la decisione della Fipav di sospendere tutte le attività anche il mondo del basket ha rinviato tutte le gare in programma. La Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. Non così netta la decisione invece della Divisione calcio a 5. Sospesa immediatamente la Final Four di Coppa Italia di Serie A2 femminile in programmata proprio nel Veneto, tra le zone maggiormente colpite dai casi del Coronavirus. La federazione però conferma che sarà Verona ad ospitare l’evento con data da destinarsi non appena rientrerà l’emergenza sanitaria. A proposito dei campionati vista la sospensione delle attività disposte dalle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia di Trento, anche la Divisione calcio a 5 ha dispone il rinvio a data da destinarsi per le gare di tutti i campionati nazionali che vedono coinvolte le regione citate.