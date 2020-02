La Nazionale attori a Campobasso il 16 aprile per un triangolare a scopo benefico

Triangolare, il 16 aprile, al nuovo stato Romagnoli di Campobasso, tra la Nazionale attori, una rappresentativa del Campobasso Calcio e una del Real Guglionesi. L’iniziativa, in programma a partire dalle ore 15, è stata organizzata dall’associazione Guardie eco zoofili Protezione ambientale Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso e dell’assessorato regionale allo Sport. Il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un’ambulanza veterinaria e alla creazione di un Pronto soccorso per gli animali e stallo in Molise.