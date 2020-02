Isernia, lavori sulle scuole del centro urbano

È tempo di lavori pubblici e sistemazione di uffici al Comune di Isernia. La prima novità è quella relativa alla pubblicazione dell’avviso con cui il comune cerca locali per uffici, possibilmente a piano terra per ospitarvi il Centro per l’Impiego, attualmente ubicato a piano terra della Provincia. Il Comune ha a disposizione 650mila euro per l’acquisto dei locali che dovranno avere una superfice utile di almeno 400 metri. Si tratta anche un’occasione per ridare fiato all’asfittico mercato immobiliare di Isernia. Altro importante bando è quello dei lavori di riqualificazione della ‘San Pietro Celestino’, in piazza Volta, nel centro storico. Il bando prevede la ricostruzione dell’edificio scolastico, intervento possibile a seguito del finanziamento di tre milioni di euro da parte dello Stato. L’opera consiste nella demolizione totale dell’edificio esistente, nella sua ricostruzione su tre piani, di cui uno interrato in cemento armato e due fuori terra con struttura portante in legno. È previsto l’utilizzo di materiali eco-compatibili; gli impianti di generazione energetica saranno da fonte rinnovabile.

Il terzo bando è quello relativo al Recupero funzionale e strutturale della ‘Scuola elementare e materna san Giovanni Bosco’ di corso Garibaldi, il cui finanziamento di 4milioni e settecentomila euro è stato ottenuto con decreto del 2017. L’intervento consiste nell’adeguamento sismico per le strutture in muratura. Si interverrà anche con il rifacimento della copertura dell’edificio in legno lamellare e con l’adeguamento igienico sanitario e la realizzazione ex novo di servizi igienici ai vari piani. Verrà installato anche un ascensore. Infine la Giovanni XXIII, qui i lavori di adeguamento già sono stati finanziati e sono in dirittura d’arrivo, tanto da far sperare nei prossimi mesi nel ritorno a Isernia dell’Università del Molise, che potrebbe trovare ospitalità per alcuni suoi corsi proprio nell’edificio dell’ex scuola media. E le indiscrezioni parlano di Archologia e dei corsi per docenti di sostegno.