Isernia. Coronavirus, la Procura dispone controlli per evitare speculazioni sui prodotti igienico-sanitari

Il Procuratore della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci, ha chiesto, con apposita direttiva, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla Polizia Municipale un controllo, in tutta la provincia, su eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi dei prodotti ritenuti primari per la prevenzione del Covid-19. Il riferimento e’, come specifica nella Direttiva, “alle mascherine monouso per il viso, gel igienizzante per le mani, guanti di lattice e prodotti a base di alcool e candeggina”, su i quali Fucci chiede “un controllo periodico dei prezzi presso le attività commerciali”. In caso di riscontri positivi, evidenzia nella Direttiva, si ipotizza il reato di manovre speculative su merci.