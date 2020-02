Incontro informativo contro le truffe agli anziani. Il Comune di Roccavivara in collaborazione con i carabinieri di Montefalcone del Sannio

Truffe agli anziani, l’amministrazione comunale di Roccavivara, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri stazione di Montefalcone nel Sannio, organizza un incontro informativo pubblico. L’obiettivo, fa sapere il sindaco Franco Antenucci, è quello di affrontare l’emergenza truffe agli anziani, fornendo spiegazioni e mezzi pratici alle possibili vittime dei raggiri. L’incontro si terrà presso la sala consiliare del Comune di Roccavivara il prossimo 6 marzo, con inizio alle ore 18, alla presenza, come anticipato, del personale della Stazione Carabinieri di Montefalcone nel Sannio. Le truffe agli anziani, purtroppo, sono sempre dietro l’angolo, l’ultima trovata dei malviventi è stata quella di presentarsi presso le abitazioni come personale sanitario per l’emergenza coronavirus. Le Forze dell’ordine hanno pubblicato un decalogo in pillole contro le truffe e, in generale, si consiglia di diffidare sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili, spesso si tratta di truffe o di merce rubata; di non partecipare a lotterie non autorizzate e di non acquistare prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o d’antiquariato se non si è certi della loro provenienza; di non accettate in pagamento assegni bancari da persone sconosciute; di non firmate nulla che non sia chiaro e chiedete sempre consiglio a persone di fiducia più esperti.

Vittorio Scarano