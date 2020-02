Incidente sulla statale 17, auto contro muretto. Una donna finisce in ospedale

I Vigili del fuoco di Campobasso sono intervenuti in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 17 in territorio di Vinchiaturo. Un’auto alimentata a Gpl, per cause da accertare, è finita contro un muretto. La donna che era alla guida dell’utilitaria, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale.