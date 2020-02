Futsal Under 19, Chaminade e Cus Molise tornano in campo

Ultime gare stagionali per le formazioni Under 19 di Chaminade Campobasso e Cus Molise. Il campionato sta volgendo al termine, due gare a disposizione per la regular season poi via alla post-season. La Chaminade Campobasso sicuramente proseguirà la sua stagione con i play-off. I ragazzi di mister Cavaliere sono terzi in classifica con l’Antonio Padovani che insegue a meno due. Il regolamento prevede che le formazioni classificate dal terzo al sesto posto saranno impegnate in una sfida ad eliminazione diretta da disputare in casa delle migliori classificata ( 3^ contro 6^, 4^ contro 5^); domenica 22 marzo appuntamento allo Sturzo per il primo turno dei play-off da definire solo l’avversaria. Le vincitrici andranno ad affrontare in trasferta una tra Tombesi e Acqua&Sapone, prima e seconda del girone L già qualificate alla seconda fase. Tornando al campionato domenica mattina la Chaminade ospiterà la capolista Tombesi poi farà visita all’Antonio Padovani. Il Cus Molise domenica sarà impegnato a Celano mentre la stagione si chiuderà al Pala Unimol contro l’Avezzano. I ragazzi di mister Di Stefano hanno ancora l’obiettivo di migliorare il piazzamento in graduatoria e coronare con quanti più punti possibili una stagione positiva, Caratterizzata da un gruppo in crescita tecnicamente.