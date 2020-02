Il mercato del lavoro: studenti del Tiberio-Boccardi a confronto con la Banca d’Italia

Share on Twitter

Si è trattata di un’esperienza altamente formativa quella vissuta dagli studenti del “Boccardi – Tiberio” di Termoli presso la Banca d’Italia di Campobasso, durante la quale sono stati protagonisti di un percorso dal titolo “Il mercato del lavoro”. Dopo un incontro introduttivo, nel quale il dottor Marco Manile, tutor della Banca d’Italia, ha illustrato le finalità e indicato i materiali di ricerca e di studio, gli alunni hanno preso parte a stage e percorsi di formazione. Divisi in gruppi, hanno elaborato una presentazione illustrativa del tema del lavoro, mettendo a confronto la realtà molisana con quella italiana. Le attività di ricerca e di analisi dei dati statistici hanno contribuito ad arricchire le conoscenze scolastiche nell’ambito economico/statistico e hanno consentito l’applicazione delle competenze digitali sempre più necessarie nel mondo lavorativo odierno. Molto interessante è stata l’analisi della realtà locale messa a confronto con quella di altre regioni meridionali: da tale confronto sono emerse criticità e positività. Al termine del percorso è stato presentate agli alunni le opportunità di impiego presso la Banca d’Italia. Entusiasti si sono detti i ragazzi (Stefano Calandrella, Marialuigia Colella, Francesca D’Amicantonio, Cristian D’Urso, Ada Francesca Ialonardi, Denise Petta, Asia Savini, Pietro Sorella) che hanno potuto trovare un riscontro pratico nei percorsi pensati per loro. La Dirigente scolastica, professoressa Maria Maddalena Chimisso, e la professoressa Lucia Bruno, tutor interna dell’Istituto di via De Gasperi, nel ringraziare l’Istituto centrale dell’esperienza offerta agli alunni partecipanti, auspicano future e altrettanto significative collaborazioni.