Tragedia nei boschi del Matese. Un uomo originario di Gallo Matese, operatore scolastico in un istituto superiore di Isernia, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un albero che lui stesso stava tagliando. Domenico Palumbo, 54 anni, era uscito di casa ieri pomeriggio per fare la legna. Ma non è più rientrato. Sono stati i suoi familiari a fare la tragica scoperta. Non vedendolo rincasare, lo hanno cercato. Purtroppo lo hanno trovato sotto l’albero che stava tagliando. Sulle cause dell’incidente indagano i Carabinieri. Il corpo senza vita del 54enne è stato trasferito presso l’Istituto di medicina legale di Caserta.