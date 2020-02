32 second read

Scuole aperte in Molise. La conferma dal Governo: la notizia circolata sui social è una fake news

Attività didattiche regolari in Molise. Smentita la notizia, circolata sui social, che annunciava la chiusura delle scuole di tutta Italia. “E’ una fake news”, ha commentato il Governo che dunque ha deciso di non assumere provvedimenti nelle regioni nelle quali non c’è emergenza da Coronavirus, compreso il Molise.