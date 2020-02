Valeria Pilone è la Campionessa Regionale indoor 2020 per la categoria esordienti. La giovanissima atleta del CS Pattinaggio Campobasso ha sbaragliato la concorrenza e ad Avezzano ha ottenuto il punteggio massimo in tutte le tre specialità: destrezza, gara sprint e gara lunga. Nella stessa categoria il Molise è secondo con Chiara Sammartino, mentre il terzo posto se lo sono divise, ex-aequo, Sara Baranello e Sofia Niro. Quarta Sara Storto. Il titolo di Campionessa Regionale della categoria Giovanissimi lo ha vinto Chiara Fusco, secondo posto per Carmen Gilotti terza Giulia Baranello. Nella categoria ragazzi anno 2008, un titolo ciascuno per Alice Ialicicco e Giordana Paolini che hanno vinto l’una la gara sprint e l’altra la gara lunga. Nella classifica per società, il team di Antonina Tapounova si è piazzato ovviamente al primo posto regionale, unica società molisana in gara.