Incontro territoriale sulla zootecnia. Presentato il bando regionale

Investimenti per migliorare la competitività nelle imprese agricole. Presentato, nella serata di ieri, 24 febbraio, il bando sottomisura 4.1.1 sulla zootecnia, presso il centro polifunzionale comunale di Trivento. All’incontro tecnico rivolto agli imprenditori agricoli del territorio ha preso parte l’assessore regionale con delega alle Politiche agricole, Nicola Cavaliere, e il coordinatore per l’assistenza tecnica della competente struttura regionale, Pierluigi Milone. A rappresentare l’amministrazione comunale, il sindaco Pasquale Corallo. Il target del bando emanato in attuazione del programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014/2020 sono gli allevatori molisani, che operano nel settore bovino, ovino e caprino, sia da carne, che da latte. Le risorse messe a diposizione ammontano a circa 3 milioni di euro, con l’obiettivo prioritario di incentivare investimenti su infrastrutture e nuove tecnologie. Stando al bando pubblicato dalla Regione Molise, consultabile sul portale http://psr.regione.molise.it, al quale si rimanda per più specifiche informazioni, lo scopo è quello di favorire la ripresa e lo sviluppo di micro e piccole imprese nelle aree rurali evidenziato nel fabbisogno 5 del PSR Molise 2014-2020 e di sostenere metodi di allevamento sostenibili per l’ambiente e per il benessere animale (fabbisogni 6 e 7 del PSR Molise 2014-2020). Inoltre, la misura vuole portare ad una maggiore autonomia dai mercati globali favorendo investimenti mirati a diversificazioni aziendali orientate alla trasformazione dei prodotti in azienda ed alla relativa commercializzazione diretta in punti vendita aziendali o utilizzando le nuove tecnologie dell’ICT che potranno usufruire nel prossimo futuro della nuova infrastruttura a banda ultra larga.

Vittorio Scarano