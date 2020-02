Sono ripresi gli allenamenti della formazione femminile della Chaminade Campobasso. La squadra i mister Marsella è reduce dal successo in casa del Castello Matese per 6-3, in rete per le rossoblu: Giuliani e Zappone con una doppietta, goal di D’Amico e una sfortunata autorete per le locali. Le Lady Chami hanno raggiunto quota 10 e sono proietta verso le zone alte della graduatoria. Si apre un mese di Marzo ricco d’impegni per la Mastropietro e socie, tre gare in sette giorni: sabato alle ore 18:00 al Pala Selvapiana arriva l’Aesernia Roccasicura, mercoledì 4 la trasferta di Venafro per recuperare l’undicesima giornata, l’8 marzo il derby di ritorno in casa del CLN CUS Molise, prima della turno di sosta previsto dal calendario.