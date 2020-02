A livello nazionale, già nello scorso week end ci sono stati diversi rinvii per l’effetto dei provvedimenti in merito al Corona virus. Giornate vissute a “spezzatino” con alcune squadre in campo ed altre no. Stop in Lombardia e nel Veneto, mentre si sono giocate gare in altre zone d’Italia. Ora la prima scelta ufficiale da parte della Fipav per provvedere alla sospensione di tutte le attività. La Federvolley nazionale ha sospeso, infatti, tutti i tornei pallavolistici nazionali sino a domenica primo marzo a causa delle disposizioni governative emanate in merito al Coronavirus. “La Federazione Italiana Pallavolo, congiuntamente alle due Leghe di Serie A Maschile e Femminile, rende noto di aver deciso di sospendere l’intera attività pallavolistica nazionale a tutti livelli fino al primo marzo compreso – come da comunicato stampa. La decisione è stata assunta al termine di una riunione d’urgenza tenutasi ieri a Bologna in conseguenza dei diversi provvedimenti che si stanno assumendo in ambito governativo-istituzionale quali le decisioni adottate dai presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna cui si sono aggiunti anche quelli della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento”.

Alla base della scelta la volontà di “porre la massima attenzione alla salvaguardia della salute comune” con l’impegno di “monitorare costantemente la situazione, riservandosi di prendere ulteriori decisioni dandone tempestiva comunicazione”. Dalla Fipav, inoltre, l’iniziativa di chiedere al CONI, a livello formale, “quali le possibili situazioni per garantire l’eventuale continuazione delle attività agonistiche compreso lo svolgimento degli allenamenti”.