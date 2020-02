Le storie di calcio spesso raccontano di grandi imprese, ottenute in condizioni difficili, proibitive, oppure di rimonte epiche sia in una singola partita sia in un campionato intero. Il tutto fa parte del gioco del calcio, come in ogni sport spesso la componente mentale può fare la differenza. Il Campobasso Calcio sta lottando per scrivere una pagina di storia indelebile. Da meno 15 punti, accusati dal Notaresco durante tutto il girone d’andata, si è passati ad un meno 3, non solo dalla stessa squadra abruzzese ma anche dal Matelica, grazie ad una super serie positiva di 17 gare utili. Oggi la classifica assume un altro sapore, con la possibilità concreta di poter lottare per il sogno Lega Pro.

9 giornate alla fine del campionato, 27 punti a disposizione per scrivere la storia.

I lupi sono in piena corsa, una situazione assolutamente impensabile dopo i primi due mesi di campionato. Un plauso ed un merito alla società per aver sempre creduto nella rimonta e per aver messo tutta la squadra (staff e giocatori) nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi. Il presidente Mario Gesue non ha mai nascosto la voglia di Lega Pro, sia tramite il campionato che tramite un eventuale ripescaggio. La società è ambiziosa, vuole crescere e riportare il Campobasso nella terza serie nazionale. Brava la dirigenza a confermare mister Cudini nel momento in cui tutti, o quasi, chiedevano la testa del tecnico responsabile del flop di inizio campionato.

Esattamente un girone fa a Selvapiana la contestazione serrata a Cudini dopo il tonfo interno contro il Montegiorgio. Una contestazione del pubblico e di tutti i media, anche da parte nostra di TeleMolise sport. Bisogna ammettere, oggi, che si è sbagliato e che lo scenario è cambiato in modo incredibile e a Campobasso si è riacceso un entusiasmo che mancava da tantissimo tempo. A memoria dobbiamo tornare indietro alla stagione 1999/2000, campionato di serie D, per vedere un Campobasso in lotta per la vittoria a questo punto della stagione. Solo questo dato fa capire la straordinarietà dell’evento in essere, reso ancor più incredibile proprio dalla rimonta. In chiusura, la strada è ancora lunga, la battaglia è serrata con 4 squadre in lizza, compresa la Recanatese che accusa un punto di distacco dal Campobasso. Bisogna ragionare gara dopo gara, a partire dal difficilissimo derby di domenica contro l’Olimpia Agnonese. Atteso il pubblico delle grandi occasioni a Selvapiana.