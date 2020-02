Truffatori in azione approfittando dell’emergenza Coronavirus: in casa degli anziani con la scusa del tampone

I truffatori approfittano del coronavirus per mettere a segno nuovi colpi. Alcune persone si sono spacciate per volontari della Croce Rossa e al telefono avrebbero annunciato visite a domicilio per sottoporre gli anziani al tampone per l’individuazione del Coronavirus. Il presidente della Croce Rossa del Molise, Giuseppe Alabastro, mette in guardia i cittadini e sottolinea che si tratta di una procedura mai attuata. “Non facciamoci prendere da allarmismi e isterismi – aggiunge . Ricordo alla popolazione che per contrastare il contagio è di fondamentale importanza la prevenzione. Motivo per il quale invito tutti a seguire i consigli igienicosanitari indicati dalle istituzioni”.