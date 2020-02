Migliorano le condizioni del 16enne di Trivento ferito con il motozappa mentre lavorava i terreni di proprietà. Il giovane residente di contrada Montagna è ancora ricoverato presso l’ospedale SS. Annunziata di Chieti, nel reparto di ortopedia ed è in attesa del trasferimento a Modena per gli eventuali interventi di chirurgia plastica e di neurochirurgia. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 11 febbraio, quando il 16enne si è ritrovato di colpo sotto le lame del motozappa, riportando seri danni all’arto inferiore sinistro. Soccorso dal 118 locale, ha ricevuto le prime cure presso il nosocomio di Vasto per essere poi operato d’urgenza al SS. Annunziata di Chieti. Un grave incidente che ha avuto, purtroppo, anche dei risvolti di natura legale, con il nonno del giovane indagato per lesioni colpose.