Larino: presenze record nel primo week end del Carnevale

Grande successo per il primo weekend del carnevale di Larino. La 45esima edizione nei primi due giorni ha fatto registrare oltre 10mila presenze in città. Visitatori arrivati anche dalle regioni vicine per la sfilata degli otto giganti di cartapesta, accompagnata da musica, animazione e tante iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini con i truccabimbi, i clown, i giocolieri, spettacoli di magia e gonfiabili.L’evento ormai è conosciuto anche al di fuori della regione ed è stato premiato con un ambito riconoscimento arrivato dal Ministero per i Beni e le attività culturali, quello di Carnevale storico d’Italia.

Sindaco.

Il Carnevale di Larino è organizzato grazie alla passione dei soci dell’associazione Larinella, in collaborazione con il Comune di Larino.