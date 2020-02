Isernia, una fiaccolata per salvare l’ospedale. Rinviata la manifestazione del 3 marzo a Campobasso

L’emergenza Corona Virus incombe su una sanità regionale già in grosse difficoltà per tagli e riduzioni di personale e di reparti. E per precauzione, per evitare problemi legati all’affollamento e al trasporto in pullman con inevitale possibilità di contatti, è stata responsabilmente spostata a data da destinarsi la manifestazione del 3 marzo a Campobasso, con il concentramento di tutti i comitati di lotta davanti al consiglio regionale.

Possibili problemi anche per la fiaccolata in programma giovedì sera alle 18 in piazza Stazione a Isernia, Lucio Pastore è in stretto contatto con la prefettura, intanto, questa mattina, al Veneziale di Isernia ha presentato l’iniziativa insieme ad Italo Testa del comitato di Campobasso.