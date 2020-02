“Lasciate ogni speranza, o voi che entrate”, perché tanto la risposta è sempre la stessa: l’amuchina gel è finita, idem le mascherine. Farmacie e supermercati sono stati letteralmente presi d’assalto negli ultimi giorni. La psicosi e la paura hanno preso il sopravvento ovunque. In una farmacia di Isernia, proprio per evitare di ripetere lo stesso ritornello, è stato affisso un cartello in vetrina per dire che le scorte sono ormai terminate. E tra l’altro i fornitori stanno dando priorità alle zoe più a rischio. Oltre alle difficoltà – se non impossibilità – di reperire il prodotto per igienizzare le mani, l’aumento spropositato della domanda ha fatto inevitabilmente lievitare i prezzi, come ad esempio quello delle mascherine, ha confermato un altro farmacista isernino. La gente comunque ci prova a chiederla, l’amuchina. Ma al momento si trova solo quella liquida in farmacia. In fondo è un prodotto che viene usato abitualmente in casa. Anche nei supermercati e nei negozi specializzati per la vendita di prodotti per l’igiene la musica non cambia. C’è di tutto sugli scaffali, tranne il disinfettante per le mani. A breve qualche scorta di magazzino dovrebbe arrivare. Non tutti, in verità, hanno paura del coronavirus. C’è anche chi ha rinunciato in partenza alla corsa all’amuchina. La preoccupazione c’è, naturalmente, ma forse si sta esagerando con l’allarmismo.