Giancarlo Conticchio, 58 anni, originario di Gravina di Puglia, è il nuovo Questore della Provincia di Campobasso. L’incarico dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Oggi, lunedì 24 febbraio, la conferenza stampa di presentazione nel corso della quale Conticchio si è detto felice e molto soddisfatto dell’incarico ricevuto. «Sono uno sbirro dal volto umano -ha detto – ma allo stesso tempo sono uno sbirro, dunque chi sbaglia deve pagare. Io servo lo Stato e non mi servo dello Stato. Porto l’uniforme cucita addosso, credo nel lavoro di squadra e non nei personalismi. Conto sulla collaborazione dei cittadini ed il mio maggiore impegno sarà profuso per la tutela delle fasce più deboli, in particolare anziani, donne e bambini”.