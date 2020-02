Emergenza cinghiali e siccità, Coldiretti lancia l’allarme: la Regione ci dia risposte concrete

Il mondo agricolo vive una crisi profonda, alle prese con diverse emergenze: dalla presenza incontrollata, dei cinghiali, alla siccità, per finire con i Consorzi di bonifica che hanno accumulato debiti per 20 milioni di debito. Una situazione ormai fuori controllo, denunciata da Coldiretti che per il 3 marzo aveva organizzato una manifestazione regionale a sostegno del settore agricolo ed agroalimentare. Manifestazione che è stata rinviata, a data da destinarsi, a causa dell’allarme Coronavirus. Ma anche se l’iniziativa non ci sarà, Coldiretti ha preparato una piattaforma rivendicativa da presentare alla Regione nella quale sono indicate tutte le priorità da affrontare. “Ad oggi tutte le nostre richieste e i nostri allarmi sono rimasti inascoltati – hanno denunciato i vertici della Confederazione degli agricoltori molisani – E’ arrivato il momento di intervenire, prima che sia troppo tardi”.