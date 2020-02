Coronavirus: test negativo sul paziente trasferito dal San Timoteo al Cardarelli

Share on Twitter

Share on Facebook

L’uomo di 65 anni che nella serata di domenica 23 febbraio era stato trasferito dal San Timoteo al Cardarelli per sospetto Coronavirus è negativo al test. Il paziente era arrivato con febbre alta con un’ambulanza del 118 da Montecilfone, dove risiede, all’ospedale di Termoli. Qui aveva riferito che nei giorni scorsi era stato in Veneto. Subito era scattato il protocollo impostato dal Ministero della Salute con il trasferimento al Cardarelli. Questa mattina è arrivata la notizia della negatività al test effettuato proprio all’ospedale di Campobasso dove ormai già da alcuni giorni si svolgono gli esami per accertare l’eventuale presenza del virus COVID-19.