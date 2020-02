40 second read

Come annunciato dal presidente della Regione Toma su Telemolise, è stato attivato il numero riservato all’emergenza Coronavirus. Per fugare dubbi su questa patologia, avere tutte le risposte necessarie, i cittadini potranno rivolgersi allo 0874 409000 dalle 8 alle 24 tutti i giorni, compresi sabato e domenica. La decisione è stata assunta per evitare di intasare il centralino del 118 preso letteralmente d’assalto nelle ultime ore.