Share on Twitter

Share on Facebook

Coronavirus, due persone sono state ricoverate al Cardarelli di Campobasso, sotto osservazione. Si tratta di due casi sospetti sui quali sono in corso gli accertamenti previsti dal protocollo. Entrambi presentavano infatti febbre e sintomi influenzali che, come è noto, sono molto simili a quelli prodotti dal Covid 19. Il test ha dato esito negativo. Oggi entrambi i pazienti saranno dimessi. É opportuno ricordare che non sono gli unici a essersi sottoposti al tampone: l’ultimo caso risale a sabato scorso (un uomo di Montecilfone arrivato al Cardarelli con il 118) e i risultati finora hanno escluso il Coronavirus.