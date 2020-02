Sovraffollamento, carenza di personale, condizioni di sicurezza difficili, nel carcere di Campobasso. Questi i temi al centro dell’interrogazione a risposta scritta che sarà depositata nelle prossime ore dal senatore del Movimento 5Stelle, Fabrizio Ortis, al ministro di Giustizia Bonafede. Nell’interrogazione si chiede, inoltre, quali iniziative abbia intenzione di porre in atto per assicurare il rispetto dei diritti della popolazione carceraria molisana, e per garantire la sicurezza del corpo di polizia penitenziaria, anche intervenendo per coprire le carenza di organico.