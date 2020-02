Calcio Eccellenza il Comprensorio Vairano ipoteca la vittoria finale

Ventiduesima giornata con grande probabilità decisivi ai fini della vittoria del campionato. La capolista Comprensorio Vairano super 3 a 1 la squadra di Mario Cordone e si porta a più sei sul tre Pini Matese. Un margine abbastanza rassicurante per il team campano, il calendario di Panico e compagni non è sicuramente semplice, ma le antagoniste Tre Pini e Venafro non sembrano aver la forza per ricucire lo strappo. Dicevamo 3 a 1 alle Acli Campodipietra grazie alla doppietta del capocannoniere Panico e della rete conclusiva messa a segno da D’Aguanno. Per gli ospiti la rete di Scimò per il momentaneo pareggio di 1 a 1, nel finale il rammarico dei rossoblu, per aver fallito un calcio di rigore con Tucci che poteva pareggiare i conti sul 2 a 2. Nel complesso una battuta d’arresto che ci può stare per il Campodipietra che interrompe una serie positiva di ben quattordici gare.

Sconfitta roboante per il Venafro sconfitto con punteggio tennistico a Guglionesi 6 a 1. Tre reti di Montechiari e due di Consolazio, mattatori dell’incontro, con i neroverdi che si rilanciano in ottica play off. Crisi profonda per il Venafro alla seconda sconfitta consecutiva. Nel big match in anticipo, 1 a 1 Tre Pini – Roccasicura. Padroni di casa in vantaggio con Langellotti, ripresi nel secondo tempo dal bolide di Vitale. Per la squadra campana mercoledì la sfida per l’andata degli ottavi di Coppa Italia nazionale contro la Torrese, in trasferta. Roccasicura tonico e sempre al quinto posto, il team di mister Pecoraro ha tutte le carte in regola per mantenere il piazzamento e puntare alla vittoria degli spareggi post season.

Secondo successo consecutivo per il Bojano, i matesini sul campo in erba di Pietravairano superano senza grossi patemi l’Alife con il punteggio di 5 a 0. Un successo importante in chiave salvezza per i matesini con l’obiettivo di uscire dalla zona play out. Rico, Abbrunzo, Staffelli, Vesce, e Di Matteo i marcatori. In ottica salvezza importanti successi per il Baranello ed il Pietramontecorvino. In particolare il Baranello capace di espugnare il, sempre ostico, campo del Sesto Campano. Un successo griffato Stefano Zurlo, ever green del campionato, e sempre decisivo con la sue giocate. I pugliesi del Pietramontecorvino superano tre a zero il Cb 1919 grazie alle reti di Ferro, Morsillo e Sauchelli, un successo che avvicina i rossoneri alla salvezza diretta. Sconfitta interna per il Gambatesa contro l’Aurora Capriatese, 1 a 2 per i campani al Venditti, infine torna al successo l’Isernia Fc. Al Lancellotta Olowuere decide l’incontro nel secondo tempo, sul finale di 2 a 1 tra nobili decadute contro il Termoli. I biancocelesti a quota 30 navigano in mari tranquilli, al contrario per i giallorossi il rischio sempre più concreto di una retrocessione diretta nel torneo di Promozione