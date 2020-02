La notizia ha destato non poche perplessità e preoccupazione tra i cittadini e riguarda l’arrivo dei circa duecento gli allievi della scuola di polizia di Piacenza, città che è a pochi chilometri dal centri focolaio dell’epidemia di coronavirus, trasferiti su disposizione del ministero nella scuola ‘Giulio Rivera’ di Campobasso. Il corso di addestramento si terrà in Molise, regione fino ad ora esente da casi di coronavirus. Gli allievi arriveranno tra oggi e domani. La questura del capoluogo ha rimandato sull’argomento ogni comunicazione, anche in merito all’ordinanza del presidente della Regione che prevede la comunicazione alle autorità di qualsiasi persona proveniente dalle zone già contagiate. Oltre al test, gli allievi agenti provenienti dalle regioni interessate saranno posti in quarantena.