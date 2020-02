Coronavirus, negativo il test per la 17enne ricoverata a Vasto. Allarme in Abruzzo rientrato

Allarme Coronavirus rientrato in Abruzzo, dopo la preoccupazione di ieri per un caso sospetto all’ospedale di Vasto, dove era arrivata una 17enne di Lanciano con febbre e tosse. La ragazza era tornata da poco da Padova, una delle città focolaio dell’epidemia e aveva deciso di recarsi in ospedale della sua città. I medici ne avevano disposto il trasferimento al San Pio di Vasto dove è stata sottoposta ai test specifici, come il tampone per il Covid 19 risultati tutti negativi. L’ufficialità dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. Si tratta di una banale influenza per la ragazza che tuttavia rimane ricoverata in osservazione fino a quando le sue condizioni non saranno tali da consentirne la dimissione.