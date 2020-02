Basket A2, La Molisana supera facilmente il Livorno

La Molisana Basket Campobasso è tornata al Pala Vazzieri contro il Livorno. Una gara mai in discussione con le rosso blù che hanno sempre gestito le avversarie: 17-11, 36-18; 56-32 e il definitivo 72-37. Ieri a Via Svevo è andato in scena un sabato di sport e solidarietà la società dei fiori d’acciaio ha aderito alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che si celebra sabato 29 febbraio 2020, quest’anno dal tema ‘Equità per i malati rari e le loro famiglie’. Le ragazze sono scese in campo con le magliette dell’ANPPI, associazione nazionale il cui presidente è di Campobasso, Giuseppe Formato, lo scopo dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e istituzionale verso l’accesso del paziente ai migliori standard di cura per la propria patologia. Inoltre durante la gara è stata aperta una colletta per recuperare fondi da devolvere al reparto di pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso per l’acquisto di attrezzature per la clownterapia.