Arriva al San Timoteo con febbre alta: uomo trasferito al Cardarelli per test sul Coronavirus, è stato in Veneto

È stato trasferito al Cardarelli di Campobasso per il test sul nuovo Coronavirus un uomo di più di 60 anni arrivato oggi domenica 23 febbraio in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli con un’ambulanza del 118. Il paziente, residente a Montecilfone, aveva febbre molto alta e nei giorni scorsi – ha riferito – di essere stato in Veneto. Per precauzione e per evitare rischi inutili i medici del pronto soccorso hanno deciso il trasferimento al Cardarelli, attivando il Protocollo impostato dal Ministero della Salute. Il tampone sul nuovo Coronavirus è già stato effettuato sul paziente e ora si attendono solo i risultati.