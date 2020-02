Venafro. Violenta lite in famiglia, giovane accoltella il padre e il fratello

È finita nel sangue una violenta lite in famiglia verificatasi in serata in pieno centro a Venafro, nella zona della stazione. Da quanto si è appreso un ragazzo di circa 30 anni avrebbe accoltellato il padre, 78enne, e il fratello, intervenuto nel tentativo di sedare la lite. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato i due feriti all’ospedale di Isernia. Gravi, in particolare, le condizioni dell’anziano: sarebbe stato raggiunto da diverse coltellate al torace e all’addome. È stato sottoposto a un intervento d’urgenza. La prognosi è riservata. Ferito in maniera più lieve il fratello dell’aggressore, di 43 anni. Ha riportato diverse ferite al torace. Non sarebbe in pericolo di vita. L’autore del duplice accoltellamento è stato fermato dai carabinieri. Anche lui è stato accompagnato al Veneziale di Isernia, in forte stato di choc. Sono in corso accertamenti da parte dell’Arma dei Carabinieri per risalire alle cause del violento litigio. La notizia dell’accoltellamento del pensionato ha destato stupore e incredulità a Venafro: l’uomo è infatti molto conosciuto e stimato. In passato è stato allenatore di calcio.