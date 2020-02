Trivento, tentativo di scasso al Postamat della sede di via Marconi

Tentativo di scasso al Postamat di via Marconi. Il punto di prelievo della sede di Trivento di Poste italiane è stato preso di mira da malviventi con l’intento di mettere mano alle banconote, ma così non è stato. I fatti, ora diventati noti, risalgono a qualche settimana fa e sono tutt’ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, impegnati in ripetuti posti di blocco nel centro urbano. Il tentativo di scasso alle Poste segue una serie di furti in abitazioni private, avvenuti nei mesi scorsi. Un segnale preoccupante, da tenere nella giusta evidenza e da non sottovalutare, e che ricomprende anche il tentativo di furto, fortunatamente sventato, al portavalori nel tratto di strada che collega la vicina Salcito con il comune di Bagnoli del Trigno.