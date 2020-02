Mozioni, interpellanze e interrogazioni in Consiglio Comunale a Campobasso

Si è riunito ieri il consiglio comunale a Campobasso. E’ stata accolta a maggioranza la mozione dei Consiglieri Tramontano, D’Alessandro, Pascale e Annuario in merito al Cimitero per animali d’affezione.

Bocciata, invece, la mozione del consigliere Esposito, incentrata sull’Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane.

L’altro firmatario, il consigliere Colagiovanni, dopo il dibattito in aula, aveva di di ritirarla e di riportare la discussione in Commissione Consiliare. Ai voti la mozione ha ricevuto 2 astensioni, 5 voti favorevoli e 15 voti contrari.

“È già tanto forte e ben avviata la collaborazione con questa Associazione – l’Assessore alla Cultura e alle Attività Produttive, Paola Felice – tant’è che sono già stati diversi i momenti in cui in questi otto mesi della nostra Amministrazione abbiamo portato all’attenzione della cittadinanza eventi fatti insieme che hanno riscosso successo, come l’ultima edizione di Campobasso in Love. In più, – ha aggiunto – abbiamo partecipato insieme anche a recenti bandi regionali. Insomma, c’è un legame forte, significativo e consolidato con la struttura Associativa dei Pro Crociati e Trinitari che ci siamo già fra l’altro impegnati di convocare in una delle prossime sedute della Commissione Cultura. Per quanto riguarda la sala del Circolo Sannitico che in questa mozione viene indicata come possibile sede dell’Associazione, dopo aver chiesto direttamente ai rappresentanti dell’Associazione, possiamo affermare che non ci risulta nessun loro interessamento su quel luogo, ma bensì, la sede che giustamente loro attendono gli venga data è quella nei locali dell’ex Omni. Per poter ottemperare alla loro richiesta, questa Amministrazione sta lavorando per trasferire in altro luogo gli uffici dell’assessorato al Commercio che ad oggi si trovano in quello stabile.”

La terza mozione non è arrivata ad essere votata. Era stata presentata ancora dai consiglieri Esposito, Colagiovanni, Annuario, Fasolino e Pascale sul”Corpo di Polizia Municipale della Città di Campobasso: Proposte operative, organizzative e innovative”.

“Mi ripeterò, ma oltre ai complimenti per l’onestà intellettuale che sento di dover rivolgere al consigliere Colagiovanni dopo il suo intervento sul tema della mozione, – ha detto il sindaco Gravina -per il resto è davvero difficile comprendere il senso della costruzione della discussione della mozione da parte di chi l’ha proposta con così tanta enfasi ma con molta vaghezza. Tutte le procedure avviate, finalmente dopo tanti anni, per la scelta della designazione della figura apicale della Polizia Municipale, sono state fatte per accelerare i processi e non per capriccio di questa amministrazione.”

Due gli atti discussi dal consigliere della Lega, Alessandro Pascale. Ha illustrato un’interrogazione sullo smaltimento dei rifiuti al Cimitero di Campobasso, “vista – ha spiegato – l’emergenza rifiuti nei pressi del Cimitero, a seguito delle continue segnalazioni dei cittadini che, quotidianamente, si recano nel luogo dove riposano i propri cari, e dei residenti in zona”.

Pascale ha anche presentato una interpellanza sulla viabilità dell’area sportiva di Via Gorizia, che si pone in linea di continuità con l’interrogazione già presentata al Consiglio sulla viabilità cittadina e sulle politiche volte a restituire dignità a quelle zone da anni abbandonate.

“L’area sportiva di via Gorizia, che comprende la Piscina Comunale, il Bocciodromo, i campi da Pallavolo e quelli da Tennis, risulta molto affollata, soprattutto nelle ore pomeridiane – ha sottolineato Pascale – Sono frequenti le segnalazioni dei cittadini sula pericolosità del parcheggio, non solo non idoneo a contenere il flusso di persone e automobili, ma anche tralasciato a se stesso da anni”.

“L’area è frequentata da persone di tutte le età, dai bambini fino ai nonni che accompagnano i propri nipoti a svolgere le attività sportive – ha proseguito – Considerata la pericolosità, soprattutto nelle ore serali, di una zona frequentatissima, ma sostanzialmente buia e considerata la presenza di un impianto di videosorveglianza, evidentemente, spento. Considerato che a pochi metri dal parcheggio insiste un’area sotto al ponte frequentata da tossicodipendenti, dove sono state trovate, tra l’altro siringhe usate e considerato che l’asfalto, ormai, è usurato con pericolo per gli utenti del parcheggio dell’area sportiva e il rischio di cause per risarcimenti contro il Comune di Campobasso. Ho chiesto lumi all’amministrazione comunale sulle azioni per porre fine ai problemi”.

“Attendiamo ora – ha concluso Pascale – le azioni che metterà in campo l’amministrazione comunale, a maggioranza pentastellata, viste le risposte date durante l’assise civica dalla Giunta comunale”.

Durante il consiglio è stata anche discussa l’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario, sulle problematiche e criticità della carenza di parcheggi nella zona del centro storico e sulla mancanza di una chiara segnaletica verticale.

L’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, ha condiviso le osservazioni formulate e ha comunicato che è in fase di valutazione, da parte dell’amministrazione, il ripristino dei parcheggi riservati ai residenti e lavoratori del centro storico.

Sulla carenza di parcheggi, Cretella ha sottolineato come il rilancio del parcheggio ‘Breccelle’ potrebbe mitigare la situazione.

“Le problematiche ci sono – ha affermato Annuario – e si sta lavorando per eliminarle. Io, però, in merito alla risposta ho sottolineato come occorrerebbe prendere in considerazione le problematiche dei commercianti del centro storico, magari rivedendo le apposite aree di carico e scarico, al fine di agevolare il loro lavoro”.

Il Consiglio Comunale ha aggiornato i lavori per a lunedì.

Di red 7