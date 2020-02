Isernia, finalmente un sipario per l’auditorium

Una bella notizia per chi, artisti e pubblico, frequenta l’auditorium Unità d’Italia. Dopo tanti anni, infatti, la sala teatro ha finalmente un sipario.

Ne ha dato notizia l’assessore alla cultura, Eugenio Kniahynicki, che ha sottolineato l’importanza di questo nuovo obiettivo raggiunto dall’amministrazione comunale e ha voluto ringraziare l’ufficio tecnico dell’ente per il contributo dato in fase di posa in opera.