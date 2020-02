Concorso nazionale “Premio piccolo comune amico”, l’amministrazione comunale di Roccavivara candida il Santuario di Santa Maria di Canneto. Dopo il successo ottenuto con il riconoscimento di “Meraviglia italiana”, ancora protagonista il Santuario di Canneto, la chiesa attuale è risalente ai secoli XI e XII, con la candidatura avanzata dall’amministrazione comunale guidata da Franco Antenucci. La categoria del concorso, rientrante nell’iniziativa nazionale proposta da Codacons, è quella relativa alla Cultura e la denominazione del progetto è “Santuario di Santa Maria di Canneto – perla della valle del Trigno, della Regione Molise e dell’Italia”. L’iniziativa è tesa a valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio e a diffondere in tutta Italia la conoscenza dei prodotti e della cultura locali. Attraverso il voto dei cittadini saranno premiati i 25 comuni che, tra quelli che partecipano al concorso, otterranno il maggior numero di voti, all’interno di 5 categorie (agroalimentare, artigianato, innovazione sociale, cultura, arte, storia, economia circolare). Una occasione importante per far conoscere il territorio e per questo il sindaco Franco Antenucci invita tutti a votare seguendo le indicazione dal sito https://codacons.it/piccolo-comune-amico-voto/ Il santuario di Santa Maria di Canneto è la meta di numerosi fedeli e turisti provenienti anche dalle regioni limitrofi, “oltre ad essere un importante complesso di culto, con un’antica storia alle spalle – afferma Franco Antenucci – per noi rappresenta il fulcro di tutte le iniziative, a largo respiro, per la promozione turistica del territorio. E anche queste iniziative, come il concorso nazionale di Codacons, vanno colte al volo, perché possono ampliare la conoscenza del nostro patrimonio artistico e culturale”. Tutti possono esprimere la loro preferenza entro il prossimo 30 aprile.

Vittorio Scarano