Centrosinistra Comune Campobasso su Consulta femminile: “Il vicesindaco non rispetta gli impegni”

I consiglieri comunali di Campobasso del PD e di La Sinistra per Campobasso, sono intervenuti sulla Consulta che, hanno detto, per ora non sarà ricostituita, nonostante l’impegno preso dall’assessore Felice, “e – hanno aggiunto – non è dato sapere quando ciò accadrà. Il dato è questo”.

Battista, Chierchia, Salvatore e Trivisonno hanno portato in Consiglio comunale la proposta a novembre scorso. “Durante il dibattito – hanno raccontato – fu proposto dalla maggioranza di approvare un documento condiviso che ha fissato come termine ultimo per la ricostituzione della Consulta il 31 gennaio. Ad oggi – hanno continuato – nulla è stato fatto. Al di là della manifestata volontà di dare corso ad una non meglio specificata semplificazione delle modalità di adesione e partecipazione. Nonostante ciò, la rete di istituzioni, ordini ed associazioni, nata da quella esperienza, lavora lo stesso, quotidianamente – hanno detto ancora Battista, Chierchia, Salvatore e Trivisonno – per la promozione delle pari opportunità e per il contrasto alla violenza e ad ogni forma di discriminazione. È un peccato che l’Amministrazione comunale tutta, minoranze e maggioranza – hanno concluso – non possa, attraverso la Consulta, essere formalmente coinvolta”.

Di red 7