Termoli: gran finale sabato e domenica con il Carnevale, tra sfilate e spettacoli

Gran finale sabato e domenica per l’edizione 2020 del Carnevale termolese. Dopo lo strepitoso successo dello scorso fine settimana è già tutto pronto per vivere altre due giornate all’insegna del divertimento. La festa da sempre dedicata ai più piccoli, quest’anno, ha trovato innumerevoli consensi grazie alle associazioni che hanno collaborato all’iniziativa con l’Amministrazione comunale. Si parte sabato mattina dalle 11 alle 13 con i volontari dell’associazione “Sorridere sempre Onlus” e la “Giornata del Cuore Clown”. In Piazza Vittorio Veneto si terranno laboratori didattici, giochi, spettacoli di bolle e palloncini. Nel pomeriggio invece i volontari porteranno in scena uno spettacolo che vedrà i clown come assoluti protagonisti.Domenica mattina sempre in Piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 10,30, il “Carnevale in piazza” con spettacoli che avranno come protagonisti maghi e artisti di strada. Nel pomeriggio il gran finale con la sfilata dei carri allegorici che si raduneranno alle 14,30 in Piazza Donatori di Sangue da dove partirà il corteo allegorico che attraverserà le principali vie del centro per arrivare fino a Piazza Vittorio Veneto dove la festa continuerà fino a tarda sera.

Quattro i carri allegorici che sfileranno per le vie del centro:

-Gente di Mare (Fly zone e Francesco Del Ciotto con i Ragazzi del Carnevale)

-Mago Checco e Mago Peppe (I Cavalieri di Termoli)

-La Bella e la Bestia (Emozioni Latine)

-Bolliwood (New Free Dance e Dance with me)

Hanno collaborato alla riuscita del Carnevale 2020 anche la Pro Loco, Sorridere Sempre Onlus, Peter Pan, il Mago Checco e il Mago Peppe e il Liceo Artistico “Benito Jacovitti”. Con quest’ultimo, da quest’anno, è stata avviata una collaborazione che proseguirà anche nei prossimi anni. Gli studenti con i propri insegnanti hanno realizzato alcune strutture che sfileranno per le vie della città.