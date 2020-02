Jennifer Lopez desidera venire in Italia. Il sindaco di Fornelli si candida ad ospitarla

Jennifer Lopez, star di fama internazionale qualche tempo fa aveva manifestato il desiderio di trascorrere parte delle sue vacanze estive, senza escludere la possibilità di trasferirsi in Italia, in un luogo tranquillo, a contatto con la natura incontaminata, mangiando sano e in pieno relax. Una notizia che aveva fatto il giro del mondo, arrivando anche a Fornelli, il cui sindaco, Giovanni Tedeschi non ha perso tempo, invitandola ufficialmente a trasferirsi a Fornelli almeno nel periodo estivo. «Siamo pronti ad accogliere Jennifer Lopez – ha detto – se veramente avrà voglia di venire in Italia. Fornelli si candida a pieno titolo per ospitarla nel suo borgo medievale incantato e ricco di storia. Il nostro olio, uno dei migliori del Molise – ha sottolineato – sarà tutto per lei e i prodotti della terra ne faranno da contorno. Abbiamo ricettività tale da poterla accogliere senza problemi e per noi potrebbe rappresentare davvero un qualcosa di storico ed irripetibile per certi versi. Intanto ci candidiamo ad ospitarla senza problemi, per farle conoscere il calore vero dei molisani», ha concluso il sindaco Tedeschi.