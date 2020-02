Dopo Limosano la pantera è stata avvistata anche a Bagnoli e Carpinone

Dopo Limosano, la pantera sarebbe stata avvistata in altre zone del Molise, non particolarmente distanti tra loro. La prima segnalazione è arrivata da Bagnoli del Trigno Il giorno dopo alcuni agricoltori di Carpinone hanno raccontato di aver visto tra i campi la sagoma di un grosso animale nero, simile alla pantera della quale si sta parlando da giorni in Molise. Ovviamente sono state avviate tutte le verifiche del caso. Un caso che, a quanto pare, è destinato a rimanere ancora aperto per molto tempo.