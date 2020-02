Termoli: continuano gli interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti da parte della Rieco

Continuano gli interventi di pulizia delle aree verdi e la rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale di Termoli da parte della Rieco Sud. Nella giornata del 20 febbraio gli operatori sono intervenuti su diverse vie cittadine, tra cui via Maestrale, via dei Roveri e viale d’Italia dove purtroppo persiste l’abbandono indiscriminato dei sacchi di immondizia sui cigli stradali. Gli operatori hanno inoltre provveduto alla rimozione dei rifiuti abbandonati regolarmente vicino alle ecoisole di via Carlo del Croix, Rio Vivo e Lungomare Nord e alla pulizia delle aree circostanti i contenitori degli abiti usati e degli oli dislocati sul territorio comunale.

L’Azienda rinnova l’appello a tutti i cittadini per una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio e invita a denunciare alle forze dell’ordine gli illeciti ambientali al fine di salvaguardare la salute e il decoro della città. Si ricorda che i rifiuti ingombranti, i Raee e gli sfalci da giardino possono essere portati all’Ecocentro di via Arti e Mestieri, aperto dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 17.30. Per il ritiro a domicilio basta prenotarsi gratuitamente chiamando il numero verde 800.688.712 o recandosi presso l’Ecosportello Rieco Sud in via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 17.30.