di Daniela Ziccardi

C’è ancora tempo per staccare il pass per i Campionati Italiani Giovanili e Assoluti. Per gli atleti dell’H20 Sport sono diversi gli appuntamenti per fissare il tempo limite, lo scorso fine settimana i biancorossi sono stati impegnati a Vasto nella terza tappa della Coppa Tokio. Dodici le medaglie d’oro conquistare con: Arianna Capria nei 50 e 100 stile libero, Claudia Rossano 50 farfalla, Martina Lonati ha messo in bacheca la vittoria nei 400 stile libero e nei 200 farfalla. In campo maschile Jacopo Raspa è primo nei 50 stile, Lorenzo Talia nei 50 stile, ha vinto i 50 farfalla Luca Angelilli, Giacomo Trofino i 200 farfalla , i 50 e 100 rana sono stati di Gianluca Esposito. A proposito dei prossimi campionati Italiani Martina Lonati ha già conquistato il pass in ben sei gare: nei 100 200 400 e 800 stile libero, oltre che nei 100 e 200 farfalla. La Lonati ha, inoltre, in tasca anche la qualificazione nei 400 metri stile libero per i campionati Nazionali Assoluti. Ad oggi gareggeranno nei Campionati Italiani anche Sofia Mancini sui 100 rana, Gianluca Esposito 50 e 100 rana e Marta De Paola nei 200 farfalla. C’è tempo fino al 18 marzo per fissare il tempo limite dei Tricolore Giovanili, per gli Assoluti fino al 1 marzo.