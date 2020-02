di Daniela Ziccardi

Da ieri le due molisane del futsal del capoluogo sono tornate ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato.

La formazione di serie A2 del Cus Molise sabato torna al Pala Unimol. Dopo la buona prova in Calabria ospiti del Real Rogit, terminata però con una sconfitta per 3-2, i ragazzi di Marco Sanginario sono alla ricerca del riscatto contro il Manfredonia. Tra le attenuanti alla sconfitta di Rossano Calabro le assenze con Turek impegnato in Croazia con la nazionale slovacca, Verlengia fermato dall’influenza, Marro e Ferrante squalificati. Sabato la formazione cussina dovrebbe essere al completo. Attenzione al Manfredonia che insegue i molisani, solo due i punti che dividono le due formazioni. Sarà una sfida importante entrambe le squadre hanno il chiaro obiettivo di raggiungere il prima possibile quota salvezza.

In serie B la Chaminade Campobasso prepara la trasferta di Torremaggiore. Mister Tavone torna in panchina e ritrova in distinta anche Cancio. Dovranno scontare ancora un turno di squalifica Gonzalez e D’Alauro. Rientrato in Italia anche il portiere Wiegels impegnato in Georgia con la Nazionale tedesca. Sabato scorso i molisani hanno ospitato e superato la Free Time L’Aquila riscattando il doppio passo falso che aveva caratterizzano la ripresa del girone di ritorno. A proposito della squadra abruzzese questa sera sarà ancora impegnata sul parquet del Pala Selvapiana. Turno infrasettimanale nel campionato nazionale Under 19 i ragazzi di mister Cavaliere scenderanno in campo contro L’Aquila a partire dalle ore 18:00.