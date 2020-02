Bollette acqua arretrate, class action contro il Comune di Isernia

Non è possibile chiedere il pagamento di quattro anni di consumi idrici arretrati. È quello che sta accadendo a Isernia, dove Palazzo San Francesco ha inviato a casa di ogni famiglia le bollette degli anni passati, dal 2014, al 2017. Un salasso per gli isernini che hanno pensato di coalizzarsi ed avviare una Class action contro il comune di Isernia per il mancato rispetto della normativa Arera scattata a fine 2019. Una azione giudiziaria collettiva contro palazzo san Francesco e presto partirà la raccolta delle adesioni, anche se dal Comune affermano che la normativa Arera è del dicembre 2020, mentre le bollette sono state emesse a novembre.