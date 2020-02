Isernia, tutti con d’Apollonio: la maggioranza cresce

Tutti in maggioranza, non è uno scherzo, ma la verità è che, oramai, dopo il passaggio della ex Pd Fabia Onorato nelle fila del gruppo di Roberto Di Baggio e dopo l’avvicinamento in corso tra i Popolari e il gruppo di Michele Iorio, davvero a Palazzo San Francesco l’unanimità non è più un miraggio, tutti col sindaco, restano ufficialmente in minoranza solo il grillino Bottiglieri e l’ex Pd Rita Formichelli. Non s’era mai visto a Isernia, un vero e proprio successo personale per il sindaco o c’è dell’altro in questa pacificazione generalizzata in un consiglio comunale sempre segnalato dalle cronache per la sua rissosità?