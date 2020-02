Una tastiera al posto dei libri e nessun professore in cattedra a fare lezione. Durante l’incontro con i ragazzi dell’Isis Majorana-Fascitelli di Isernia, Vittorio Nocenzi, fondatore del gruppo musicale del “Banco del mutuo soccorso”, ha preferito adottare uno stile comunicativo informale. Ha parlato senza filtri, ha trasmesso emozioni e spunti per riflettere usando un linguaggio immediato, che arriva dritto al cuore: quello della musica, per l’appunto. I ragazzi sono entrati subito in sintonia con il leader del banco del mutuo soccorso, confermando così la bontà della scelta del dirigente scolastico, Carmelina Di Nezza, e dei docenti Domenico Biello e Roberto Nunziata, di promuovere un incontro diverso dal solito, ma arricchente per tutti. É stato reso possibile dal lungo rapporto di amicizia tra Nocenzi e il musicista isernino Enzo Di Luozzo, ex tastierista del tratturo. L’incontro è spaziato a tutto campo: da Dante ai problemi che affliggono la nostra società, da Bach ai Pink Floyd, passando per le tele di Bosch. Ed è proprio questa, per Nocenzi, la chiave che può favorire un confronto costruttivo tra generazioni.