Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, e il vicesindaco nonché assessore ai lavori pubblici, Cesare Pietrangelo, rendono noto che a seguito di una serie di incontri intervenuti con i referenti della «2i Rete Gas spa», l’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere, anche per il 2020, la possibilità di agevolazione per il pagamento del contributo di allaccio, riducendolo da 800 a 200 euro, oltre Iva.

L’assessore precisa che la riduzione delle spese di allaccio per l’anno in corso potrà essere praticata non solo sui nuovi tratti del condotto metanifero ma anche sulle parti di rete già costruita. Viepiù, i metri a disposizione per ogni utente sono triplicati, passando dagli attuali 10 a 30. D’Apollonio e Pietrangelo, infine, informano che sono in corso altre intese tra il Comune e la società «2i Rete Gas», a beneficio degli utenti.