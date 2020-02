ACLI CB CAMPODIPIETRA – TRE PINI MATESE 0- 4

Marcatori: 34′ Ricci W., 36′ Vecchio N. (I), 72′ Tudovshi,82′ Langellotti

ACLI CAMPODIPIETRA: Borreca, Santoro, (53’Cavaliere), Meo, Di Lallo, Cappelletti, (79′ Cefaratti), Progna, Touray, D’Aversa, Guglielmi, Tucci Ciocca, (53’Scimo’). All. Cordone.

TRE PINI MATESE: Napolitano, Valletta, (64′ Ferrante), Vecchio N. (II), Scognamiglio, Riccio, Santangelo, (70′ Paolella F.), Ricci W., (80’Iannelli), Vecchio N. (I), (57’Tudovshi), Ciardiello, (57′ Di Nardo), Paolella O., Langellotti. All. Camorani.

Arbitro: Petraglione di Termoli (assistenti Di Ciuccio-Viotti)

Note: all’ 85′ espulso Progna per condotta non regolamentare. Ammoniti Progna e Ciardiello.

Per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia regionale molisana se l’aggiudica il Tre Pini Matese, 4 a 0 netto ai danni delle Acli Campodipietra. Una gara a senso unico, in particolare nella ripresa, con il team di Piedimonte Matese capace di incrementare i due gol di vantaggio maturati nella prima frazione.

Nel primo tempo infatti, dopo una fase di equilibrio, gli uomini di Camorani sono passati in vantaggio grazie alla rete di Ricci, in dubbia posizione di off side al momento del tocco di Langellotti. Un episodio comunque ininfluente ai fini del risultato finale, anche in considerazione di un Campodipietra assolutamente in balia dei casertani durante tutto l’arco di gioco. Il raddoppio al 36’ del primo tempo grazie a Vecchio. Nella ripresa lecito attendersi la reazione dei ragazzi di Cordone, speranza vana. Il Tre Pini fallisce più volte il gol del possibile 3 a 0 grazie a diversi interventi importanti da parte del portiere avversario Borreca. Nel finale di gara il giovane portiere di Cordone non può opporsi alle conclusioni ravvicinate di Tudovshi prima e Langellotti poi, che chiudono i giochi sul definitivo 4 a 0.

Tantissime le presenze al “Lancellotta”, per una giornata di sport e di colore, organizzata nel migliore dei modi dalla Figc Molise.

Al team guidato da Alfonso Camorani, ex giocatore di serie A con le maglie di Lecce, Fiorentina, Palermo e Siena, il compito di difendere i colori del Molise nella fase nazionale della Coppa Italia.