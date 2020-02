Gam, Cisal: “La politica sia più incisiva per risolvere la vertenza”

Fari sempre accesi sulla situazione della Gam di Bojano e su una vertenza che si protrae ormai da anni. E’ recente la notizia di un concreto interessamento da parte della Tripla A, associazione di allevatori, a far ripartire il macello. Al momento l’interlocuzione pare avviata, ma sindacati e lavoratori aspettano risposte e coinvolgimento.

La Cisal Molise, con la segretaria regionale Teresa Magri ha sottolineato come occorra ricercare necessariamente soluzioni definitive per il rilancio della Filiera avicola. “C’è il Contratto di Sviluppo posto in essere dal Governo e – ha ricordato – 40 milioni finalizzati al rilancio proprio della filiera del pollo. Chiedo anche alla Regione – è l’interrogativo di Teresa Magri – visto che ci sono ad oggi 320 capannoni con una produzione di ben 45 milioni di polli all’anno che si allevano in Molise, come si possa non essere incisivi nel non ricercare una soluzione definitiva per realizzare un macello super tecnologico”.

“Allo stato dell’arte – ha puntualizzato Magri – vi sono imprenditori molisani e non solo, interessati a investire e collaborare. in una visione d’insieme, per legittimare le soluzioni che possano tutelare e dare certezze per ricollocare tutti i lavoratori”. La sindacalista ha rimarcato che insieme vuol dire Regione, parti sociali e imprenditori e ha ribadito la necessità, immediata, di un tavolo di concertazione per stabilire il percorso da intraprendere per mettere in campo tutte le azioni e le misure per risolvere, una volta per tutte, la vertenza e dare prospettive ad un territorio dove sempre più giovani emigrano.

Come CISAL – ha detto ancora la segretaria Magri – seguiamo la vertenza Gam, siamo sollecitati da imprenditori disposti a investire in Molise e non riusciamo a comprendere perchè la classe politica eviti di concretizzare il completamento del settore macellazione. Il sindacato – ha concluso – è disponibile al confronto e alla collaborazione”.

red 7